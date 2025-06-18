ترامب: قد أقوم بضرب المنشآت النووية... ولخامنئي: "حظاً سعيداً"

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في ما يتعلق بإيران، وربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع".

وقال في كلمة: "إيران تريد إبرام صفقة معنا"، مشيراً إلى أنه "لقد تم تهديدنا من قبل طهران لسنوات عديدة".

وتابع ترامب: "قد أقوم بضرب المنشآت النووية الإيرانية وقد لا أقوم بذلك... وكان على إيران التفاوض معنا سابقاً".

وأضاف: "الإيرانيون يواجهون مشكلة حقيقية وقد اقترحوا القدوم إلى البيت الأبيض"، معتبراً أن "ما يحصل الآن لا يماثل أي خطوات اتخذناها ضد إيران في السابق ولن نقبل بدولة تهدد بالتدمير".

وأوضح ترامب في كلمته أن "الإيرانيين تواصلوا معنا وقد سئمت هذا الوضع وأريد استسلامها غير المشروط".

لفت الرئيس الأميركي إلى أن "إسرائيل سيطرت على أجواء إيران بشكل تام وهي تبلي بلاء حسناً"، كاشفاً أنه "لم يعد لدى طهران أي دفاعات جوية ولا أعلم إلى متى سيصمدون".

وعن المفاوضات مع إيران، قال: "الأمر بات متأخراً جداً لكن لا يزال هناك وقت لوقف الحرب". وتابع: "أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يستمر ولم أشر إلى أن أميركا ستقدم المزيد من الدعم".

ورداً على سؤال عن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قال ترامب: "حظاً سعيداً".