بلايز مترويلي... أول امرأة تتولى رئاسة الاستخبارات الخارجية البريطانية

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ستصبح بلايز مترويلي، التي انضمت إلى الاستخبارات السرية البريطانية عام 1999، الرئيسة الثامنة عشرة لجهاز الاستخبارات الخارجية «إم آي 6»، وستتولى منصبها الخريف المقبل خلفاً لرئيس الجهاز المنتهية ولايته ريتشارد مور.

تتولى مترويلي حالياً مسؤولية التكنولوجيا والابتكار في الجهاز، وأعربت عن «فخرها وشرفها» لتكليفها بالقيادةـ حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

مترويلي، البالغة من العمر 47 عاماً، تشغل حالياً منصب المدير العام «كيو»، رئيسة قسم التكنولوجيا والابتكار الحيوي الذي يهدف إلى الحفاظ على سرية هويات العملاء السريين، وابتكار طرق جديدة للتهرب من الخصوم، مثل المراقبة البيومترية الصينية.

قالت مترويلي: «يلعب جهاز الاستخبارات الخارجية (MI6) دوراً حيوياً مع جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5) ومقر الاتصالات الحكومية (GCHQ) في الحفاظ على سلامة الشعب البريطاني، وتعزيز مصالح المملكة المتحدة في الخارج».

وأضافت: «أتطلع إلى مواصلة هذا العمل جنباً إلى جنب مع ضباط وعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية (MI6) الشجعان وشركائنا الدوليين العديدين».

درست مترويلي، الأنثروبولوجيا في جامعة كمبردج، وشغلت سابقاً مناصب بمستوى مدير في جهاز «إم آي 5» وهو جهاز الاستخبارات الداخلية الشقيق لجهاز الاستخبارات الخارجية «إم آي 6»، وقضت معظم حياتها المهنية تعمل في الشرق الأوسط وأوروبا.

حصلت عام 2024 على «وسام القديس ميخائيل والقديس جورج»، وهو وسام بريطاني ملكي رفيع المستوى، تقديراً لخدماتها في السياسة الخارجية البريطانية.

دور حيوي

صرّحت مترويلي بعد الإعلان عن تكليفها لرئاسة «إم آي 6»: «أشعر بالفخر والشرف لتكليفي بقيادة جهاز إم آي 6. يلعب إم آي 6 دوراً حيوياً في الحفاظ على سلامة الشعب البريطاني، وتعزيز مصالح المملكة المتحدة في الخارج. أتطلع إلى مواصلة هذا العمل جنباً إلى جنب مع ضباط وعملاء إم آي 6 الشجعان، وشركائنا الدوليين العديدين»، وفق ما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وفي حديثها لصحيفة «التلغراف» في ديسمبر (كانون الأول) 2021، عندما كانت تعمل في جهاز مخابرات «إم آي 5»، تحت اسم مستعار هو «المدير K»، قالت مترويلي إن التهديدات التي تواجه الأمن القومي البريطاني «متنوعة للغاية».

وأضافت: «التهديدات التي نرصدها تتمحور بشكل أساسي حول حماية الحكومة، وحماية الأسرار، وحماية شعبنا، أي مكافحة الاغتيالات، وحماية اقتصادنا، وتقنياتنا الحساسة، ومعرفتنا الحيوية».

وأضافت أن «نشاط الدولة الروسية... لا يزال يشكل تهديداً»، وأن الصين «تُغيّر طبيعة العالم، وهذا يُمثل فرصاً، وتهديدات هائلة للمملكة المتحدة».

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن تعيين بلايز مترويلي إنه تعيين تاريخي في ظل التحديات التي تواجه أجهزة الاستخبارات البريطانية. وأضاف: «تواجه المملكة المتحدة تهديدات غير مسبوقة... سواء من معتدين يرسلون سفن تجسس إلى مياهنا الإقليمية، أو قراصنة إلكترونيين يسعون من خلال مؤامراتهم الإلكترونية المتطورة إلى تعطيل خدماتنا العامة».

ما المهام التي تنتظرها؟

يُكلّف جهاز «إم آي 6» بجمع المعلومات الاستخباراتية من الخارج لتحصين أمن المملكة المتحدة (بريطانيا)، وتتمثل أهدافه الأساسية في وقف الإرهاب، وتعطيل أنشطة الدول المعادية، وتعزيز الأمن السيبراني.

رئيس الجهاز، الذي يُشار إليه عادةً بحرف «C»، هو العضو الوحيد المُعلن عن اسمه في الجهاز، وفق «بي بي سي».

يرفع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية «إم آي 6»، المعروف بجهاز الاستخبارات السرية، تقاريره إلى وزير الخارجية البريطاني.

ورئيس الجهاز أيضاً عضو في لجنة الاستخبارات المشتركة، إلى جانب رؤساء الإدارات الأخرى وكبار المسؤولين الحكوميين. يتلقى تقارير الاستخبارات، ويحلل الأوضاع الجارية، ويقدم المشورة لرئيس الوزراء.

أُنشئ مكتب الخدمة السرية في يوليو (تموز) 1909، وانقسم إلى قسمين: قسم داخلي وقسم خارجي، وهما يُعرفان الآن باسم «إم آي 5» و«إم آي 6». في أكتوبر (تشرين الأول) 1909، تولى الضابط بالبحرية البريطانية مانسفيلد كومينغ رئاسة «إم آي 6». وكان يوقّع رسائله بحرف «سي» C بات رؤساء جهاز الاستخبارات الخارجية لاحقاً يُعرفون باسم «C».