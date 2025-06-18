نفس المقعد A11.. ناجيان من حادثين لتحطم طائرتين بفارق 3 عقود

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شهدت كارثة تحطم الطائرة الهندية، يوم الخميس، في أحمد آباد في شمال غربي البلاد، "معجزة" بنجاة أحد ركابها، وهو صاحب المقعد A11، فيما أسفرت الكارثة الجوية عن مقتل 279 شخصا على الأقل.

لكن الغريب أن هذا السيناريو ذاته تكرر مع شخص آخر نجا من حادث تحطم طائرة في تايلاند وهو يجلس على نفس رقم المقعد في عام 1998، أي بفارق زمني يقارب 3 عقود.

فقد نجا الممثل والمغني التايلاندي جيمس روانجساك لويشوساك، من حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية التايلاندية عام 1998، حيث كان يجلس أيضًا في المقعد 11A.

وكان لويتشوساك، البالغ من العمر 47 عامًا، على متن رحلة الخطوط الجوية التايلاندية رقم TG261 عام 1998، عندما تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في سورات ثاني، جنوب تايلاند.

وأقلعت الطائرة من بانكوك، ولكن أثناء هبوطها، تعطلت في الجو ثم سقطت وتحطمت، ما أسفر عن مقتل 101 من أصل 146 شخصًا كانوا على متنها، وكان من بين الناجين الممثل الأربعيني، وفقا لما نقله موقع NDTV الهندي.

بدوره، عندما سمع الممثل التايلاندي عن الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندي، يوم الخميس، الذي كان يجلس أيضا في المقعد 11A، لاحظ المصادفة الغريبة، وكتب لويتشوساك عبر حسابه الشخصي في فيسبوك قائلاً: "الناجي من تحطم طائرة في الهند جلس في نفس مقعدي 11A".

يذكر أن الطائرتين مختلفتان، فرحلة الخطوط الجوية التايلاندية كانت بطائرة إيرباص A310، بينما استخدمت رحلة الخطوط الجوية الهندية AI-171 طائرة بوينغ 787، ويختلف تصميم وتخطيط وموضع مقاعد الطائرة 11A في الطائرتين.

مقعد 11J لم ينج

بدوره، قال الناجي الوحيد من الطائرة الهندية، وهو رجل بريطاني هندي يبلغ من العمر 40 عاما، اسمه فيسواش كومار راميش، في مقابلة جديدة مع قناة محلية، إن نجاته وبقاءه حيا مع إصابات طفيفة "معجزة بكل ما للكلمة من معنى".

كما أضاف أنه كان يجلس في المقعد 11A على متن الرحلة المنكوبة من أحمد آباد، بينما كان شقيقه أجاي كومار، البالغ من العمر 35 عامًا، على الجانب الآخر من الممر في المقعد 11J، لكنه لقي حتفه في الحادث.

وأسفر تحطم طائرة بوينغ 787 التابعة للخطوط الجوية الهندية في حيّ سكني في مدينة أحمد آباد الهندية، الخميس، عن مقتل 279 شخصا على الأقل، بحسب آخر حصيلة أصدرتها السلطات، السبت، مما يجعلها أعنف كارثة جوية في العالم منذ 2014.

وقال مصدر مطّلع إن حادث التحطم هذا هو الأول من نوعه لطائرة من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، وهي طائرة للمسافات الطويلة دخلت الخدمة في العام 2011.