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فيديو لثوران بركان في بالي.. وإلغاء 20 رحلة جوية

18
JUNE
2025
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ألغيت 20 رحلة جوية على الأقل من جزيرة بالي الإندونيسية وإليها، وفقا للسلطات ولمطارها، الأربعاء، بعد ثوران بركان في شرق الأرخبيل أدى إلى إطلاق سحابة من الرماد وصل ارتفاعها إلى 10 كيلومترات.
 
وثار بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي البالغ ارتفاعه 1584 مترا في جزيرة فلوريس السياحية (شرق)، الثلاثاء، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى.
 
وأفاد الموقع الإلكتروني لمطار بالي بأن الرحلات الملغاة شملت رحلات تابعة لشركتَي "جيت ستار" و"فيرجن أستراليا" إلى مدن في أنحاء أستراليا، كما ألغت شركات "آير إنديا" وآير نيوزيلند" و"تايغر آير" السنغافورية و"جونياو إيرلاينز" الصينية رحلاتها "بسبب البركان".
 
كما ألغيت العديد من الرحلات الداخلية لشركة "آير إيغا" المتجهة إلى لابوان باجو في فلوريس.
 
قالت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا إن الرماد البركاني سقط على العديد من القرى حول ليووتوبي لاكي-لاكي وأجبر سكان قرية على الأقل على إخلائها ليل الثلاثاء.
 
وأضافت أنه يتم رصد هزات أرضية، ما يشير إلى أن النشاط البركاني ما زال مستمرا.
 
وقالت وكالة الجيولوجيا إن السكان والسياح يجب أن يبتعدوا عن فوهة البركان 7 كيلومترات على الأقل.
 
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.
 
وكان بركان ليووتوبي لاكي-لاكي ثار مرات عدة في نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية إلى بالي وإجبار الآلاف من الأشخاص على النزوح.
 
ولاكي-لاكي التي تعني "رجل" باللغة الإندونيسية، هو في حال توأمة مع بركان أكثر هدوءا يعني اسمه بالإندونيسية "امرأة".
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