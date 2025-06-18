بـ50 مقاتلة.. إسرائيل تكشف تفاصيل هجوم "ليلة الأربعاء"

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ذكر بيان للجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن القوات هاجمت الليلة الماضية موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وعدة مواقع لإنتاج الأسلحة الإيرانية.

وأوضح أن أكثر من 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو، بتوجيهات استخباراتية دقيقة من فرع الاستخبارات، نفذت سلسلة هجمات على أهداف عسكرية في منطقة طهران خلال الساعات الأخيرة.

أضاف البيان: "كجزء من الجهود المكثفة لتدمير برنامج تطوير الأسلحة النووية الإيراني، تعرض موقع إنتاج أجهزة الطرد المركزي في طهران للهجوم، وكان الهدف من ذلك السماح للنظام الإيراني بتوسيع نطاق ومعدل تخصيب اليورانيوم لغرض تطوير الأسلحة النووية".

وتابع: "يقوم النظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم المخصص لتطوير الأسلحة النووية. تجدر الإشارة إلى أن التطوير النووي للاستخدامات المدنية لا يتطلب تخصيبًا بهذه المستويات".

وخلال موجة الهجمات، تم مهاجمة العديد من مواقع إنتاج الأسلحة، بحسب البيان.

وقال الجيش الإسرائيلي: "من بين مصانع الأسلحة التي تعرضت للهجوم موقع لإنتاج المواد الخام والمكونات اللازمة لتجميع الصواريخ أرض أرض التي أطلقها النظام الإيراني ويواصل إطلاقها تجاه إسرائيل، كما تم استهداف مواقع لإنتاج أنظمة ومكونات صواريخ أرض جو مصممة لضرب الطائرات".

وأضاف: "تم قصف هذه الأهداف كجزء من جهود الجيش الإسرائيلي لإلحاق الضرر ببرنامج الأسلحة النووية وصناعة تصنيع الصواريخ التابعة للنظام الإيراني".