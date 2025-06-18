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سكاي نيوز عربية: للمرة الأولى... إيران تستعين بـ"فتاح" لضرب مواقع إسرائيلية

18
JUNE
2025
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سكاي نيوز عربية: قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإربعاء، إن الموجة الـ11 من عملية "الوعد الصادق 3" استخدمت فيها صواريخ "فتاح" من الجيل الأول.


وأكد الحرس الثوري أن "صواريخ فتاح الإيرانية اخترقت الدفاعات الإسرائيلية مما منحها (سيطرة كاملة) على المجال الجوي الإسرائيلي".


وأشار بيان للحرس الثوري إلى أن "صواريخ فتاح القوية والمناورة اخترقت الدرع الصاروخي الدفاعي الإسرائيلي".

 

وأضاف البيان: "صواريخ فتاح حملت رسالة اقتدار إيران إلى الحليف المتوهم لتل أبيب والمحرض على الحرب".

 

ويعد "فتاح" أول صاروخ باليستي إيراني فرط صوتي يصل مداه إلى 1400 كيلومتر، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

 

وكشف الحرس الثوري عن الصاروخ "فتاح" لأول مرة في عام 2023.

 

ومن مواصفات الصاروخ أنه قادر على إجراء المناورات في جميع الاتجاهات، ويتمتع بالقدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار.

 

وتصل سرعة الصاروخ قبل إصابة الهدف إلى ما بين 13 إلى 15 ماخ.

سكاي نيوز عربية
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