ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء اليوم، إن "لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران"

وكتب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران".

وأضاف: "كانت إيران تمتلك أجهزة تتبع جوية جيدة ومعدات دفاعية أخرى، بل ووفرة منها، لكنها لا تقارن بالمعدات الأمريكية الصنع والمصممة والمصنعة. لا أحد يتقنها أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية".

وتتجه الأنظار الآن إلى ما ستفعله الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن أعرب الرئيس الأميركي، عن عدم حماسه للدخول في مفاوضات مباشرة مع إيران، لكنه ألمح أنه قد يرسل مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أو نائبه جي دي فانس، للقاء المسؤولين الإيرانيين.