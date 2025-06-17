ستارمر: ترامب لم يشر إلى أن الولايات المتحدة على وشك الدخول في الصراع بين إيران وإسرائيل

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أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يشر بأي شكل إلى أن الولايات المتحدة على وشك التدخل في الصراع بين إسرائيل وإيران.



وقال للصحفيين خلال قمة مجموعة السبع في كندا: "لا يوجد ما يشير إلى نية الرئيس الأميركي التدخل في هذا الصراع، بل على العكس، كان بيان مجموعة السبع يتناول التهدئة".



وعبرت دول مجموعة السبع عن دعمها لإسرائيل في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين، ووصفت إيران بأنها مصدر عدم استقرار في الشرق الأوسط. وحث قادة مجموعة السبع على التهدئة في المنطقة الأوسع.