إيطاليا: زيادة طفيفة في تدفقات الهجرة غير الشرعية بسبب التوتر في ليبيا

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نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، الاثنين، عن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، قوله إن زيادة طفيفة رُصدت في تدفقات المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد جراء التوتر في ليبيا.

وقال وزير الداخلية: «نمرّ بمرحلة تشهد فيها بعض دول شمال أفريقيا، بما فيها ليبيا، تجدداً للصراع بين بعض الفصائل؛ ما سبب زيادة طفيفة في عدد الذين يغادرون سواحلها والوافدين إلى بلادنا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي». وأضاف: «نعمل على تطوير إجراءات احتواء صارمة. نسعى إلى تحقيق الاستقرار مع مراعاة الاتفاقيات التجارية»، مشدداً على أن بلاده تعزز جميع أنشطة المراقبة بسبب التأثير الكبير للأوضاع الدولية، كالوضع الراهن في الشرق الأوسط، على الأمن الداخلي.

واندلعت اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 55 شخصاً.