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برلين: لا نخطط لاستعادة مقاتلي «داعش» الألمان المعتقلين في سوريا

17
JUNE
2025
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أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، أن برلين «ليست لديها خطط» لاستعادة مواطنيها الذين يقبعون داخل مراكز الاحتجاز في سوريا.
 
وناشد أقارب المقاتلين السابقين في تنظيم «داعش»، الذين ما زالوا داخل السجون بسوريا، في رسالة مفتوحة بعثوا بها إلى الحكومة الألمانية، الأحد، المسؤولين من أجل إعادة ذويهم.
 
غير أن الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية قال في برلين إنه «لا توجد خطط لاستعادة الرجال الألمان المسجونين من شمال شرقي سوريا». وأضاف: «نتفهم بالطبع مخاوف أصحاب الرسالة بشأن أفراد أسرهم».
 
ورداً على سؤال بشأن سبب عدم تقديم أي من الألمان المحتجزين إلى العدالة حتى الآن، قال الناطق إن «المفاوضات جارية حالياً بين الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق والإدارة الكردية المحلية».
 
وحصلت «وكالة الأنباء الألمانية» على نسخة من هذه الرسالة. وجاء في الرسالة: «أبناؤنا، وإخواننا، وأحفادنا، اتجهوا إلى الفكر المتطرف داخل المجتمع الألماني. نحن جميعاً نتحمل هذه المسؤولية عن ذلك؛ لا سوريا. لقد آن الأوان لنضطلع بهذه المسؤولية». وأشار موقّعو الرسالة إلى أن ظروف الاحتجاز في السجون الخاضعة للإدارة الكردية شمال شرقي سوريا، التي يُقدّر أن آلاف الأشخاص لا يزالون معتقلين فيها، كارثية. وذكروا أن هناك تقارير تتحدث عن تعذيب وابتزاز وغياب تام للرعاية الطبية الكافية.
 
ورأى الموقعون على الرسالة أن هناك احتمالاً لمحاكمة المعتقلين من قبل الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وطالبوا الحكومة الألمانية بالحصول مسبقاً على معلومات عن أوضاع المعتقلين الصحية والإنسانية. كما دعوا إلى السماح لـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» ولمحامين بالوصول إلى السجون.
 
وطالب الأقارب كذلك ببدء الإعداد لعملية إعادة المقاتلين السابقين إلى ألمانيا، موضحين أنهم جميعاً رجال. وعددهم يبلغ، وفق معلومات «إذاعة غرب ألمانيا (إس دبليو آر)»، نحو 30 شخصاً.
 
وقال الموقعون على الرسالة إن الحكومة الألمانية أعادت بالفعل في المدة بين عامي 2019 و2022 عشرات النساء والأطفال الألمان الذين التحقوا بتنظيم «داعش» في سوريا.
 
وأرسلت جمعية «الطائر الأخضر»، وهي جمعية يقول أهالي المعتقلين إنها تقدم لهم الدعم والاستشارات، الرسالة المفتوحة المؤلفة من 3 صفحات إلى كل من: ديوان المستشارية، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية الألمانية.
الشرق الأوسط
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