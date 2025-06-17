هارفارد تحصل على تمديد أمر قضائي يمنع حظر ترمب للطلاب الأجانب

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أعلنت قاضية اتحادية، يوم الاثنين، أنها ستصدر تمديداً قصير الأجل من شأنه أن يوقف مؤقتاً خطة الرئيس دونالد ترمب منع الرعايا الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد، بينما تقرر ما إذا كانت ستصدر أمراً قضائياً أطول أجلاً.

وفي ختام جلسة في بوسطن للنظر في الطعن القانوني الذي قدمته جامعة هارفارد على تلك القيود، مددت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً حتى 23 يونيو (حزيران)، الذي كان من المقرر أن ينتهي يوم الخميس. وقالت إنها ترغب في منح نفسها مزيداً من الوقت لإعداد حكمها.

وقالت، وفقاً لوكالة «رويترز»: «سنصدر القرار في أقرب وقت ممكن». وأصدرت القاضية أمراً مؤقتاً في الخامس من يونيو (حزيران) يمنع الإدارة من تنفيذ إعلان وقعه ترمب في اليوم السابق.

والتحق ما يقرب من 6800 طالب أجنبي بهارفارد في العام الدراسي الأخير، ما يشكل نحو 27 بالمائة من طلاب هذه الجامعة المرموقة الواقعة في ولاية ماساتشوستس.