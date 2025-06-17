الأمن الباكستاني يقضي على 5 إرهابيين

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قضت قوات الأمن الباكستاني على 5 مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليتَين أمنيَّتين نفَّذتهما في إقليم خيبر بختونخواه، الثلاثاء، شمال غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، أن العملية الأولى نفَّذتها قوات الأمن بالقرب من مدينة بيشاور عاصمة الإقليم، استناداً إلى معلومات استخباراتية، وقضت فيها على 4 مسلحين من العناصر الإرهابية. وأضاف أن قوات الأمن قضت على الإرهابي الخامس في عملية أخرى نفَّذتها في مقاطعة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان، مشيراً إلى أن قوات الأمن صادرت بحوزة الإرهابيين، الذين تم القضاء عليهم، أسلحة ومتفجرات.

في غضون ذلك، قُتل أحد عناصر الشرطة الباكستانية، على يد مسلحين من العناصر الإرهابية في منطقة لكي مروت بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان. وأفادت الشرطة الباكستانية في بيان، الأحد، بأنه عُثر على جثة الشرطي بالقرب من منزله بعد عملية اختطافه. وأضافت أن الشرطة تواصل عمليات التحقيقات، وشكَّلت فرقاً أمنية تمشط المنطقة؛ للبحث عن الإرهابيين المتورطين في هذه الجريمة.