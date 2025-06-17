ماكرون: محاولة تغيير نظام إيران بالقوة ستكون خطأ استراتيجيا

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن محاولة تغيير النظام في إيران بالقوة ستكون "خطأ استراتيجيا".

وكان ماكرون يتحدث خلال إحاطة صحفية، على هامش قمة مجموعة السبع في كندا.

وأضاف: "كل من يعتقد أن الضرب بالقنابل من الخارج سينقذ بلدا رغما عنه فهو مخطئ".

كما دعا الرئيس الفرنسي إلى وقف الضربات ضد المدنيين في إيران وإسرائيل، في رابع أيام التصعيد بين البلدين العدوين.

وقال: "إذا كان بإمكان الولايات المتحدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنه أمر جيد جيدا"، وذلك عقب إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيغادر الاجتماع مبكرا بسبب تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون إن ترامب قدم عرضا بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وتابع: "هناك بالفعل عرض للقاء والتواصل. تم تقديم عرض خصيصا للتوصل إلى وقف إطلاق نار ثم بدء مناقشات أوسع نطاقا".

وأضاف: "علينا أن نرى الآن ما إذا كان الطرفان سيوافقان على هذا العرض".

وأتت تعليقات ماكرون بعد منشور غامض لترامب على منصة "تروث سوشال"، دعا فيه سكان طهران إلى إخلاء العاصمة الإيرانية فورا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن منشور الرئيس الأميركي الذي دعا فيه الإيرانيين إلى "إخلاء طهران فورا"، يعكس "الضرورة الملحة لإيران للمشاركة في مفاوضات"، في ظل استمرار تصعيدها مع إسرائيل.