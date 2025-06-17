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خط أحمر أميركي: واشنطن لن تدخل الحرب.. الا في هذه الحالة!

17
JUNE
2025
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كشف موقع أكسيـوس الإخباري، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها في الشرق الأوسط بأنها لن تنخرط عسكريًا في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، ما لم تُقدم طهران على استهداف مباشر للقوات أو المصالح الأميركية في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن الرسالة التي وجّهتها إدارة الرئيس الأميركي الحالي لحلفائها الإقليميين واضحة: "أي هجوم إيراني على أميركيين سيُعتبر تجاوزًا لخط أحمر"، وستكون له تداعيات عسكرية فورية من الجانب الأميركي.

وأضاف المصدران أن واشنطن طلبت من شركائها الإقليميين إيصال هذه الرسالة بوضوح إلى طهران، بغرض ردعها عن أي خطوات انتقامية قد تطال القوات الأميركية أو منشآت ومصالح ترتبط بها.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن إدارة الرئيس الأميركي لا تنظر حاليًا بشكل نشط في الطلب الإسرائيلي المتعلق بتدخل مباشر للولايات المتحدة في المواجهة العسكرية مع إيران، ما يُفسر الموقف الحذر الذي تعتمده واشنطن منذ بداية التصعيد الأخير.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه وتيرة المواجهة بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف متزايدة من توسع رقعة النزاع وتحوّله إلى مواجهة إقليمية شاملة، في ظل توازنات دقيقة تسعى واشنطن لعدم الإخلال بها إلا إذا تم المساس المباشر بجنودها أو مصالحها الحيوية.

 

 

 

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