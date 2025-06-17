عراقتشي للترويكا الأوروبية: أولويتنا الآن هي الرد الفعّال على العدوان الإسرائيلي

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الميادين: اتصال هاتفي مشترك بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي ووزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. ما أبرز ما جاء فيه؟

قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي إنّ إيران تتعرض إلى عدوان سافر من الكيان الصهيوني، وهو ما يتوجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التصدي له ووقف جرائم الاحتلال.

كلام عراقتشي جاء خلال اتصال هاتفي مشترك مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية (بريطانيا - فرنسا- ألمانيا) ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وأشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منشآت نووية سلمية في إيران، وبنى تحتية اقتصادية، ومقار عسكرية، ومناطق سكنية.

وإذ أكد أنّ الاعتداء ضربة غير مسبوقة للعمل الدبلوماسي، دعا الدول الأوروبية إلى رؤية الواقع كما هو، وإدانة عدوان الكيان الصهيوني.

وتابع أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تنسحب يوماً من طاولة الحوار، مؤكداً أنّ التركيز في هذه المرحلة ينصب على الرد الفعّال والمؤلم لردع العدوان.

وشدد على أنّ الدفاع المشروع لإيران في مواجهة العدوان سيستمر بقوة، محملاً الكيان الصهيوني وحماته مسؤولية تبعات أي تصعيد في وتيرة الحرب.

وأكد أن "إسرائيل" أطلقت هذه الحرب ضد الشعب الإيراني بدعم وتواطؤ مباشر من الولايات المتحدة، محملاً الولايات المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الوضع، مؤكداً أنّها شريكة في الجرائم المرتكبة.

وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من جانبهم أعربوا عن أسفهم الشديد للوضع القائم، مؤكدين أهمية اللجوء إلى الدبلوماسية لخفض التوتر. وأعلنوا استعدادهم للقيام بدور فعّال في هذا الإطار.