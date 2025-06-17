مبادرة "جمهورية" لمنع التدخل الأميركي في حرب إسرائيل وإيران

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سكاي نيوز عربية: أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي، الإثنين، أنه سيقود مبادرة داخل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، تهدف إلى منع أي تدخل عسكري أميركي في الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.



وكتب ماسي، المعروف بمعارضته الشديدة لأي تدخل عسكري أميركي خارجي، على منصة "إكس": "هذه ليست حربنا. لكن إن كانت كذلك فيجب على الكونغرس أن يقرر بشأنها وفقا لدستورنا".



وأضاف: "سأقدم غدا (الثلاثاء) مشروع قرار ثنائي الحزب بموجب قانون صلاحيات الحرب، لحظر تدخلنا، وأدعو جميع أعضاء الكونغرس إلى رعايته والمشاركة فيه".

ورغم ذلك، من غير المرجح أن يطرح قادة الجمهوريين في مجلس النواب مشروع ماسي للتصويت، خاصة أن محاولة مشابهة عام 2020، حين كان مجلس النواب بيد الديمقراطيين، لم تحظ بدعم كبير من الجمهوريين، باستثناء عدد قليل منهم كان من ضمنهم ماسي.

وفي الوقت نفسه، قدم السناتور تيم كاين، الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، الإثنين، مشروع قرار خاصا بصلاحيات الحرب، يهدف إلى منع انخراط القوات الأميركية في الصراع بين إسرائيل وإيران.

ويعتبر الإجراء الذي اقترحه كاين "خاصا"، مما يعني أنه يستطيع فرض التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

ومؤخرا زادت التكهنات بشأن إمكانية انخراط الولايات المتحدة عسكريا في الصراع بين إسرائيل وإيران، الذي بدأ صباح الجمعة.

لكن مسؤولين أميركيين قالوا لشبكة "سي بي إس" الإخبارية، إن "الولايات المتحدة لن تنضم إلى إسرائيل هجوميا في عمليتها العسكرية ضد إيران".

كما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت عدة حلفاء في الشرق الأوسط، الأحد، أنها لا تنوي التدخل الفعال في الحرب بين إسرائيل وإيران ما لم تستهدف طهران الأميركيين.