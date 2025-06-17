روسيا اليوم: في ثالث هجوم من نوعه خلال ساعات... إيران تشن هجوما صاروخيا جديدا على إسرائيل... التفاصيل

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روسيا اليوم: شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل بعد اقل من ساعة من هجوم سابق، حيث تتعرض مواقع إسرائيلية لهجوم مستمر من إيران منذ ساعات مساء الاثنين.



وأطلقت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل حتى حيفا في أعقاب عمليات إطلاق الصواريخ من إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عشرات الصواريخ الإيرانية أطلقت فجر اليوم الاثنين على مواقع إسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قدر عدد الصواريخ المطلقة قبل حوالي ساعة بثلاثة قال أنه قد اعترضها كلها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع دوي انفجارات في مناطق شمال إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، في أعقاب إطلاق صواريخ من إيران، في ثالث هجوم من نوعه خلال ساعات.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أنه "تم رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه شمال إسرائيل"، داعيا السكان في حيفا ونهاريا والمناطق الشمالية إلى دخول الملاجئ فورا. كما انطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق، دون أن تصدر تحذيرات مسبقة قبل الهجوم، ما أدى إلى حالة من الذعر في صفوف الإسرائيليين.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه "يسمح للمتواجدين في المناطق المحمية بالمغادرة، لكن عند تلقي أي توجيه أو تحذير يجب الالتزام بالتعليمات فورا"، مؤكدة استمرار حالة التأهب.