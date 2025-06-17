A + A -

الشرق الأوسط السعودية: الرياض-

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع استثنائي «عبر الدائرة التلفزيونية» أمس، «الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تمس سيادتها وأمنها، وتمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، مؤكداً على «ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي».

وقال الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، في كلمة إن المنطقة شهدت في الأيام الأخيرة تصعيداً غير مسبوق «بسبب هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والرد عليها من قبل إيران»، ما زاد من حدة التوترات و«فتح الباب أمام سيناريوهات مبهمة ومقلقة (...)؛ الأمر الذي حدا بكل دول المجلس للتنديد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في حينها».

وتابع أنه في استجابة فورية تُجسّد وعياً دقيقاً بخطورة الوضع الراهن «تم تفعيل مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ»؛ للتعامل مع تداعيات استهداف المنشآت النووية.



