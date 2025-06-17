واشنطن: قواتنا تحافظ على "وضعية دفاعية" في الشرق الأوسط

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سكاي نيوز عربية: نفى المتحدث باسم البيت الأبيض أليكس فايفر، الإثنين، التقارير التي لمحت إلى أن الولايات المتحدة تشن هجوما على إيران، قائلا إن الولايات المتحدة "تتخذ وضعية دفاعية" في الشرق الأوسط.



وربطت تقارير صحفية منشورا للرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب فيه من سكان طهران "إخلاءها فورا"، بما قالته وسائل إعلام إيرانية لاحقا.

فعقب منشور ترامب الذي أثار الشكوك بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الهجوم على إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عدة انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في طهران، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الانفجارات ترتبط بالتصعيد العسكري مع إسرائيل أم أنها وقعت لسبب آخر.

لكن فايفر قال على منصة "إكس"، إن "القوات الأميركية تحافظ على وضعها الدفاعي وهذا لم يتغير".

وأضاف: "سندافع عن المصالح الأميركية".