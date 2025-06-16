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"قبل ثوان من تنفيذها".. هكذا منعت إسرائيل ضربة إيرانية دقيقة

16
JUNE
2025
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، أنّ سلاح الجو نجح في إحباط محاولة إيرانية لإطلاق صواريخ أرض - أرض باتجاه إسرائيل، عبر استهداف مباشر لقاذفة صواريخ جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وذلك "قبل لحظات" من تنفيذ الهجوم.

وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أنّ طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو حلّقت داخل الأجواء الإيرانية لمدة تجاوزت 21 ساعة متواصلة، مما أتاح لها تحديد موقع القاذفة ومتابعة تحركاتها بدقة، قبل تنفيذ الضربة.

وقال الجيش إنّ العملية تأتي في إطار ما وصفه بـ"مستويين متوازيين من العمل"، يشمل الأول استهداف مكونات المشروع النووي الإيراني والبنية التحتية العسكرية، بينما يركّز الثاني على ملاحقة منصات إطلاق الصواريخ والقاذفات المتحركة.

وأضافت القيادة العسكرية الإسرائيلية أنّ هذه العمليات الوقائية أسهمت في إحباط وابل صاروخي وشيك، كان يستهدف مدنا إسرائيلية، مشيرة إلى أنّ الجبهة الداخلية كانت قد بدأت بتفعيل صافرات الإنذار والإجراءات الدفاعية.

ويأتي هذا التطور وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران منذ انطلاق عملية "أم كالفي"، ويعكس، وفق البيان، ما وصفه الجيش بتفوق جوي مستمر يمتد إلى أكثر من 1500 كيلومتر خارج الأراضي الإسرائيلية.

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