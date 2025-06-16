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وزراء خارجية الخليج يبحثون الهجمات الإسرائيلية على إيران

16
JUNE
2025
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أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن وزراء خارجية التعاون الخليجي سيعقدون اجتماعا استثنائيا اليوم الاثنين لمناقشة تطورات الأوضاع في ظل الهجوم الإسرائيلي على إيران.
 
وأوضح البديوي في بيان على الموقع الإلكتروني للمجلس أن "المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيعقد اجتماعه الاستثنائي الـ48 الاثنين عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير خارجية دولة الكويت -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري- عبدالله اليحيا، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون".
 
وقال البديوي إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، لاسيما الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على إيران.
 
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أعرب عن إدانة واستنكار الاعتداءات الإسرائيلية على إيران التي تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
 
وطالب البديوي المجتمع الدولي ومجلس الأمن "بتحمل مسؤولياته للوقف الفوري لهذا العدوان، وتجنب التصعيد الذي قد يشعل فتيل صراع أوسع، ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي".
روسيا اليوم
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