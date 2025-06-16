طيار ومحلل حوادث معروف يرجح.. "خطأ بسيط" سبب سقوط الطائرة الهندية

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يعتقد خبير طيران أن مساعد الطيار على متن رحلة الخطوط الجوية الهندية AI171 سحب "قلاب" جناح الطائرة بدلًا من سحب عجلات الهبوط، ما تسبب في تحطمها.

وقدّم ستيف، وهو طيار في الخطوط الجوية التجارية ومدوّن يوتيوب، والذي يُحلل حوادث تحطم الطائرات والحوادث الخطيرة، نظريته حول الحادث الذي أودى بحياة 241 شخصًا على متنها.

وبدأت طائرة 787 دريملاينر المتجهة إلى لندن بفقدان ارتفاعها بعد لحظات من إقلاعها، وتحطمت على شكل كرة نارية فوق منطقة سكنية في أحمد آباد، غوجارات.

قال ستيف إنه يشتبه في وجود خطأ بسيط للغاية في قمرة القيادة عندما طُلب من مساعد الطيار سحب العجلات، ما أدى إلى عواقب وخيمة.

وقال: "هذا ما أعتقد أنه حدث، مرة أخرى أيها الناس، هذا مجرد رأيي. أعتقد أن الطيار قال لمساعده "استعد" في الوقت المناسب. أعتقد أن مساعد الطيار أمسك بمقبض "الجنيح ورفع الجنيحات، بدلاً من العجلات. إذا حدث ذلك، فهذا يفسر إلى حد كبير سبب توقف الطائرة عن الطيران."

وأوضح أن رفع الجنيحات سيؤدي إلى فقدان الطائرة للسرعة والارتفاع بسرعة، وهو أمر يعتقد أن الطيار كان سيواجه صعوبة في السيطرة عليه.

وشرح نظريته قائلاً إن أجنحة طائرة 787 المركبة تنحني عادةً أثناء الإقلاع عندما تدفعها قوى الرفع إلى الهواء. ولكن يبدو أن طائرة الخطوط الجوية الهندية لا تُظهر أي انحناء من هذا القبيل، وسط تكهنات واسعة النطاق بأن الجنيحات التي تساعد على رفع الطائرة قد انسحبت عن طريق الخطأ.

وإلى جانب التحقيق الرسمي، تُصرّ الحكومة الهندية على تشكيل لجنة رفيعة المستوى ومتعددة التخصصات لفحص الأسباب التي أدت إلى تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية "أير إنديا".

وأعلنت وزارة الطيران المدني الهندية في بيان اليوم السبت أن اللجنة ستُركز على وضع إجراءات لمنع ومعالجة حالات طوارئ الطائرات في المستقبل، وإنها "لن تكون بديلا عن التحقيقات الأخرى التي تُجريها الجهات المعنية".

وعثر المحققون أمس الجمعة على مسجل البيانات الرقمية (الصندوق الأسود) فوق سطح مبنى قريب من موقع الحادث. ومن المرجح أن يؤدي إلى أدلة بشأن سبب الحادث.

وأعلن مكتب التحقيق في حوادث الطائرات الهندي أنه بدأ العمل "بكل قوة" لاستخراج البيانات.

ومن المتوقع أن يكشف الجهاز عن معلومات حول إعدادات المحرك والتحكم، بينما سيوفر مسجل الصوت محادثات قمرة القيادة، وفقا لما ذكره بول فروم، المهندس الميكانيكي لدى معهد المهندسين الميكانيكيين في المملكة المتحدة.

وقال جيف جوزيتي، مستشار سلامة الطيران والمحقق السابق في حوادث الطيران لدى كل من المجلس الوطني لسلامة النقل الأميركي وإدارة الطيران الفيدرالية، إن من المتوقع أن يتمكن المحققون من الإجابة على بعض الأسئلة المهمة التي تتعلق بسبب الحادث، في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل طالما أن مسجل بيانات الرحلة في حالة جيدة.

ومن ناحية أخرى، أعلن مسؤولون اليوم أن حصيلة وفيات حادث تحطم طائرة "أير إنديا" قد ارتفعت إلى 270 شخص على الأقل، ومازالت فرق البحث والإنقاذ تواصل تمشيط موقع إحدى أسوأ كوارث الطيران الهندي لليوم الثالث على التوالي.

وسقطت الطائرة طراز "بوينج 787" التي كانت متجهة إلى لندن فوق مبنى مهجع تابع لإحدى كليات الطب في منطقة سكنية بمدينة أحمد آباد شمال غربي البلاد، بعد دقائق من إقلاعها أمس الأول الخميس، ما أسفر عن وفاة 241 شخصا كانوا على متنها و29 شخصا على الأقل كانوا على الأرض. ولم ينج إلا راكب واحد.