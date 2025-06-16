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اعتراض على إقامة حفلة زفاف جيف بيزوس في البندقية: "غير مرحب به"

16
JUNE
2025
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عُلّقت لافتة كبيرة على برج جرس يُطل على بحيرة البندقية، عليها صورة مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس مشطوبة بعلامة حمراء، اعتراضا على زواجه المزمع إقامته في نهاية يونيو.
 
ومن المقرر أن يحتفل الملياردير الأميركي البالغ 61 عاما وخطيبته الصحافية لورين سانشيز بزفافهما في البندقية من 24 إلى 26 يونيو، بحضور عدد كبير من كبار الشخصيات.
 
وفي منشور عبر فيسبوك، كتبت مجموعة "نو سبايس لبيزوس" (لا مكان لبيزوس) التي علقت اللافتة التي أُزيلت الخميس، وألصقت دعوات إلى مظاهرة ضد هذا الحدث: "غير مرحب به لا في البندقية ولا في أي مكان آخر!".
 
في العام 2014، استضافت المدينة حفلة زفاف الممثل الهوليوودي جورج كلوني والمحامية أمل علم الدين.
 
وأكدت المجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "البندقية مدينة نابضة بالحياة، وليست مكانا للإيجار بأفضل الأسعار".
 
من جانبه، رحّب رئيس البلدية لويجي برونيارو، بقرار الزوجين اختيار البندقية لإقامة حفلة زفافهما، وقال لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في آذار/مارس إن الفوائد الاقتصادية للزفاف ستبلغ ملايين الدولارات.
 
وأكدت البلدية أن الحفلة ستضمّ 200 ضيف فقط، ولن تتسبب تاليا أي ضرر للمدينة.
 
وقد أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بحجز خمسة فنادق لهذه المناسبة، بالإضافة إلى أسطول ضخم من قوارب التاكسي المائي ومرسى ليخت بيزوس العملاق.
 
وأشار معارضو الحدث إلى خصخصة جزء من المدينة التي تواجه أصلا أعدادا هائلة من السياح بالكاد تنجح السلطات في الحدّ منها.
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