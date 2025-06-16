"سجل محادثات الطيار".. العثور على الصندوق الأسود للطائرة الهندية المنكوبة

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عثرت السلطات الهندية، الأحد، على الصندوق الأسود الثاني لطائرة بوينغ 787 التي تحطمت الخميس في أحمد آباد في شمال غربي البلاد.

وقال بي كي ميشرا، أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في بيان إنه "تم العثور على الصندوق الأسود" الذي يسجل المحادثات في قمرة القيادة. وعُثر على الصندوق الأسود الأول الجمعة، غداة الحادث الذي قضى فيه 279 شخصا.

وأسفر تحطم طائرة بوينغ 787 التابعة للخطوط الجوية الهندية في حيّ سكني في مدينة أحمد آباد الهندية الخميس عن مقتل 279 شخصا على الأقل، بحسب آخر حصيلة أصدرتها السلطات السبت، مما يجعلها أعنف كارثة جوية في العالم منذ 2014.

وأعلن مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس، أنه تم نقل 279 جثة أو أشلاء إلى مستشفى المدينة منذ وقوع الكارثة.

"أقل من دقيقة"

وتحطمت الطائرة الخميس بعد أقل من دقيقة من إقلاعها عند الساعة 13,39 بالتوقيت المحلي (08,09 ت.غ)، وفقا لهيئة الطيران المدني الهندية. ووجهت نداء استغاثة قبيل تحطمّها خارج المطار.

وقالت الشركة المسيرة للرحلة إن الطائرة كانت تقل 242 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم. ومن بين الركاب البالغ عددهم 230 كان هناك 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكندي واحد. أمّا الناجي الوحيد، فهو بريطاني من أصل هندي.

وقال الناجي فيشواش كومار راميش البالغ 40 عاما، لقناة دي دي نيوز "كل شيء حدث أمامي، وحتى أنا لم أصدق كيف تمكنت من النجاة".

وتشير حصيلة القتلى التي صدرت السبت إلى مقتل 38 شخصا على الأرض عندما سقطت الطائرة في منطقة سكنية بالقرب من مطار أحمد آباد، وتحولت إلى كرة نار.

من جانبه، قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه إنه سيتم الإعلان عن العدد الرسمي للضحايا عند انتهاء فحوص الحمض النووي.

"الأول من نوعه"

وقال مصدر مطّلع إن حادث التحطم هذا هو الأول من نوعه لطائرة من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، وهي طائرة للمسافات الطويلة دخلت الخدمة في العام 2011.

وأعلنت وكالتا التحقيق في حوادث الطيران في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أنهما سترسلان فرقا لدعم المحققين الهنود.

واعتبر خبراء أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن سبب تحطم الطائرة الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تُقلع ثم تعجز عن الارتفاع، قبل أن تسقط بقوة على الأرض.

وأمرت سلطات الطيران المدني الجمعة بإجراء فحص "احترازي" لطائرات بوينغ 787 التي تستخدمها الخطوط الجوية الهندية.