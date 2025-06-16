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الشرق الأوسط السعودية: 4 قتلى و100 جريح بهجمة صاروخية إيرانية «واسعة» استهدفت مدن إسرائيل... التفاصيل

16
JUNE
2025
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الشرق الأوسط السعودية: تل أبيب:

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدة مواقع جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران فجر الاثنين، فيما أفادت فرق الإطفاء بأن حرائق غير مسبوقة في مواقع عدة في تل أبيب وحيفا نشبت جراء الهجوم الصاروخي الإيراني.

 

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط 4 قتلى جراء سقوط صواريخ إيرانية على وسط إسرائيل فيما أصيب 100 آخرون على الأقل في كافة المدن الإسرائيلية جراء الهجوم. وقال «الحرس الثوري» الإيراني في بيان إن «عملياتنا الصاروخية استهدفت منظومات القيادة والسيطرة التابعة للكيان الصهيوني» مضيفا «استخدمنا في العملية أساليب مبتكرة وتقنيات معلوماتية ومعدات متطورة» مشيرا إلى أن «صواريخنا أصابت أهدافها بنجاح رغم الدعم الأميركي وامتلاك العدو تقنيات الدفاع الحديثة».

 

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنه تم رصد حرائق عند محطة للطاقة قرب ميناء حيفا في إسرائيل بعد هجوم إيراني بالصواريخ الباليستية على البنية التحتية للميناء. وأضافت الشركة أنها رصدت لقطات مصورة لاعتراض الجيش الإسرائيلي الهجمات الصاروخية وأعقب ذلك مشاهد لسقوط صاروخين من الصواريخ فرط الصوتية.

 

وأصابت صواريخ إيرانية كذلك قاعدة نيفاتيم الجوية قرب تل أبيب التي تعرضت لـ4 إصابات صاروخية مباشرة 3 منها أصابت وسط المدينة.

 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر الاثنين أنه رصد هجوما إيرانيا واسع النطاق على مناطق مختلفة عبر إطلاق ما لا يقل عن 100 صاروخ، مؤكدا أن أنظمته الدفاعية تعمل على التصدي لهذه الصواريخ، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدوث دمار كبير في مناطق عدة في شمال ووسط إسرائيل جراء نجاح صواريخ إيرانية في تجنب الوسائط الدفاعية.

 

وقال الجيش في بيان على تلغرام «رصد جيش الدفاع الإسرائيلي قبل قليل صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل»، مضيفا أن التعليمات صدرت للمواطنين «بدخول مناطق محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر».

 

ودوت صافرات الإنذار في مناطق حيفا وعكا والجليل الغربي وخليج حيفا والجليل الأسفل وطبرية. وأفيد عن أن الهجمة الإيرانية الحالية هي الأوسع حتى الآن والتحذيرات من الجليل شمالا إلى إيلات جنوبا.

الشرق الأوسط
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