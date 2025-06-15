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الميادين: حرس الثورة: استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمداد الطاقة للاحتلال... التفاصيل

15
JUNE
2025
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الميادين: حرس الثورة الإيراني يكشف في بيانٍ جديد تفاصيل الهجوم الأخير الذي استهدف منشآت إسرائيلية حيوية رداً على عدوان الاحتلال، مؤكداً استمرار العمليات وتصعيدها إذا تواصلت التهديدات.


كشف حرس الثورة الإسلامية في إيران، ليل السبت-الأحد، عن بنك الأهداف الإسرائيلي الذي استهدفه في هجومه الأخير، في سياق استمرار العملية المركّبة "الوعد الصادق 3 "والتي جاءت في إطار الرد على الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها كيان الاحتلال على الأراضي الإيرانية.

 

وذكر بيان حرس الثورة، أن "العملية الأخيرة استهدفت منشآت إنتاج وقود الطائرات ومراكز إمداد الطاقة التابعة للكيان، وذلك باستخدام وابل من الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة".

 

وأكد أن هذه العمليات ستتواصل بوتيرة أشد وأوسع نطاقاً، في حال استمرار الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية ضد إيران.

 


وأشار الحرس إلى تمكن نظام الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية ضمن منظومة القيادة الموحدة وغرفة العمليات المشتركة للدفاع الجوي، من رصد واعتراض وتدمير 3 صواريخ "كروز" و10 طائرات مسيرة وعشرات الطائرات المسيرة الصغيرة التابعة لـ "جيش" الاحتلال في مناطق الاشتباك داخل البلاد.

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