الشرق الأوسط السعودية: إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ تجاه إسرائيل... التفاصيل

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الشرق الأوسط السعودية: طهران-

أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل، وفق ما أفاد فجر اليوم (الأحد) التلفزيون الإيراني الرسمي، بينما يتبادل الطرفان الهجمات لليوم الثالث توالياً.

وقال التلفزيون الإيراني: «موجة جديدة من عملية الوعد الصادق 3 بدأت قبل دقائق».



من جهة أخرى، حذر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، من أن «وابلاً جديداً من الصواريخ الإيرانية يتجه نحو إسرائيل».

وكان قد حذر الإسرائيليين في وقت سابق بضرورة البقاء بالقرب من الملاجئ مع قيام تل أبيب وطهران بشن هجمات متزامنة تستهدف بعضهما البعض.



كما أكدت الشرطة الإسرائيلية تلقيهاا تقارير عن سقوط صواريخ وشظايا على تجمع سكني بمنطقة تل أبيب مما تسبب في أضرار ولكن دون إصابات.