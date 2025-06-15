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سكاي نيوز عربية: ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في هجومي إيران الصاروخيين... التفاصيل

15
JUNE
2025
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سكاي نيوز عربية: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، حصيلة القتلى والمصابين في الهجومين الصاروخيين اللذين شنتهما إيران على إسرائيل.


وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجومين الإيرانيين أسفرا عن سقوط 8 قتلى وأكثر من 207 جريحا.


وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى فقدان 35 شخصا في بلدة بات يام جنوبي تل أبيب جرّاء الضربات الإيرانية.

 

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس، فجر اليوم الأحد، بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب وتضرر عدة مبان.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "50 صاروخا أطلقت من إيران في الدفعة الثانية من الهجوم، اليوم الأحد".

 

وفي وقت سابق من مساء السبت، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس بسقوط 4 قتلى و14 جريحا في إسرائيل بعد ضربات صاروخية إيرانية.

 

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن دفعة صاروخية بـ 100 رأس حربي انطلقت إلى إسرائيل، مساء السبت.

سكاي نيوز عربية
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