إيران: أضرار طفيفة في العدوان الإسرائيلي على مقر وزارة الدفاع... وشهداء وجرحى في نارمك

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أفاد مراسل الميادين، فجر الأحد، أنّ الدفاعات الجوية الإيرانية في غرب وشمال طهران تتصدى لأهداف إسرائيلية.

كما قال مراسلنا في إيران، إنّه تم تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران ومدينتي كرج وأصفهان، كما أُطلق وابل من المضادات الأرضية تجاه أهداف جويّة.



وشرقي طهران، ارتقى شهداء وجُرح آخرون، من جراء عدوان إسرائيلي على مبنى سكني في منطقة نارمك.

من جانبها، وكالة "تسنيم" الإيرانية أشارت إلى أنّ الاحتلال إسرائيلي استهدف مقر وزارة الدفاع الإيرانية في شمال شرق العاصمة الإيرانية طهران.

وأضافت الوكالة ، أنّ العدوان على مقر الوزارة أسفر عن أضرار جانبية في أحد المباني الإدارية التابعة للوزارة.

كما مدّدت هيئة الطيران المدني الإيرانية، إغلاق المجال الجوي الإيراني حتى الساعة الثالثة عصراً من اليوم الأحد بالتوقيت المحلي في طهران.