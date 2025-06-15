"فارس": بعض الصواريخ التي قصفت تل أبيب فجر اليوم مزودة برؤوس حربية تصل إلى 1.5 طن

A + A -

روسيا اليوم: نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، الأحد، عن مصدر مطلع قوله إن بعض الصواريخ التي قصفت تل أبيب فجر اليوم مزودة برؤوس حربية تصل إلى 1.5 طن، وهي شديدة الانفجار.

وقال المصدر المطلع للوكالة إن "الصواريخ التي استخدمت في الجولة الجديدة من الهجمات على تل أبيب كانت مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار وبعض الصواريخ الإيرانية التي أصابت تل أبيب الليلة كانت مزودة برؤوس حربية تزن 1.5 طن".

وأضاف المصدر، أنه "في الجولة الجديدة من الرد استخدم الحرس الثوري الإيراني صاروخ قاسم الباليستي التكتيكي الموجه والمزود بوقود صلب".