الحرس الثوري الايراني يبدأ عملية الوعد الصادق 3

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صدر عن العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية الايرانية البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

“وسيعلم الذين ظلموا أي ثائرين يُسقطونه”



في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي شنها النظام الصهيوني الإرهابي الغاشم وقاتل الأطفال صباح اليوم على مناطق في إيران الإسلامية، واستشهاد كوكبة من كبار قادة القوات المسلحة والعلماء البارزين والمواطنين الأبرياء، وخاصة الأطفال المظلومين، شنّ حرس الثورة الإسلامية، بصفته الذراع الدفاعي والهجومي للأمة الإيرانية، معتمدًا على القدرة الإلهية، والتوجيه الحكيم للقائد الأعلى للقوات المسلحة (المدافع الأعلى)، واستجابةً ودعمًا موحدًا من الشعب الإيراني الكريم، ردّه الساحق والدقيق على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة،

بدأت عملية الوعد الصادق 3، بشعار “يا علي بن أبي طالب (عليه السلام)”. مع بدء ليلة عيد الغدير.

سيتم إبلاغ الشعب الإيراني الكريم بتفاصيل هذه العملية في بيان لاحق.