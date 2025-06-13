يبلغ سعرها 500 مليون دولار... روسيا تُبعد طائراتها الأكثر تكلفةً عن أوكرانيا

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قامت روسيا بنقل طائراتها الحربية الأكثر قيمة إلى قاعدة جوية نائية في أقصى شرق البلاد، بعد هجوم مفاجئ بطائرات أوكرانية من دون طيار تسبب بأضرار في أسطولها من القاذفات الاستراتيجية يوم الأحد الماضي، وفقاً لصحيفة «التلغراف».

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية نقل طائرتين من طراز «توبوليف تو - 160» مسافة 4 آلاف ميل من خطوط المواجهة إلى قاعدة أنادير الجوية النائية، التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجو والبحر.

يقع هذا المطار في شبه جزيرة تشوكوتكا القاحلة، على بُعد نحو 410 أميال من ألاسكا، وقد أُنشئ خلال الحرب الباردة للدفاع عن روسيا من الهجمات الأميركية المحتملة.

تستطيع قاذفات «تو - 160» الأسرع من الصوت حمل أسلحة نووية، وهي الأغلى في المخزون الروسي، حيث يبلغ سعر الوحدة نحو 500 مليون دولار. وبالمقارنة، تُقدر قيمة قاذفة «بي - 52 ستراتوفورتريس»، الدعامة الأساسية لأسطول القاذفات الأميركي، بنحو 94 مليون دولار.

بالإضافة إلى ارتفاع سعرها، تُعدّ طائرات «تو - 160» نادرة. ويُعتقد أن روسيا لا تملك سوى 16 هيكلاً عاملاً، وقد صرّحت أوكرانيا بأنها ألحقت أضراراً ببعضها في هجمات الأحد الماضي.

صرح البروفسور جاستن برونك، الباحث البارز في مجال القوة الجوية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، بأن الصور المأخوذة من قاعدة أنادير قد تشير إلى أن موسكو تسعى للحد من خطر وقوع المزيد من هجمات الطائرات المسيرة.

وكانت غارات الأول من يونيو (حزيران)، التي أُطلق عليها اسم «عملية شبكة العنكبوت»، ثمرة 18 شهراً من التخطيط الدقيق من قِبل جهاز الأمن الأوكراني، الذي نشر الأربعاء فيديو يوضح تفاصيل الغارات.

هرّب عملاء «طائرات مسيَّرة رخيصة» إلى روسيا، «تحت أنظار» جهاز الأمن الروسي، كما جاء في تعليقات الفيديو.

وُضعت هذه الطائرات المسيَّرة داخل كبائن خشبية مُعدّلة مُركّبة على ظهر شاحنات، ثم اقتادها سائقون إلى مواقع قريبة من أهدافها، غافلين على ما يبدو عن حمولتها.

وبعد اقترابها من القواعد الجوية، أطلقت الكبائن الطائرات المسيرة لمهاجمة الطائرات الموجودة على متنها.

أوضح الفيديو أن «كل شيء كان مُخططاً له بدقة متناهية. حدث ذلك في وقت واحد وفي ثلاث مناطق مختلفة، بمشاركة 117 طائرة مُسيّرة».

وأضاف: «كان هدف شبكة جهاز الأمن الأوكراني هو حصار روسيا بأكملها».

خطط جهاز الأمن الأوكراني لمهاجمة خمسة مطارات، على الرغم من إصابة أربعة منها فقط، حيث انفجرت الطائرات المُسيّرة قبل أوانها أثناء توجهها إلى قاعدة في أقصى شرق روسيا.

من جهته، صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الأربعاء بأن الردع النووي الروسي «لم يلحق به ضرر كبير»، وأن المعدات المتضررة «تمكن استعادتها، وستتم استعادتها».

مع ذلك، قال خبراء إن روسيا ستستغرق سنوات للتعافي من الهجوم، الذي قدر المسؤولون الأوكرانيون أنه تسبب في أضرار بقيمة 7 مليارات دولار.

ويُعتقد أن قاذفات عدة من طراز «تو - 95» و«تو - 22» قد دُمرت في العملية.