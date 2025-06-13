ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات بجنوب أفريقيا إلى 78

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قال وزير في وقت متأخر من اليوم الخميس، إن وفيات الفيضانات التي اجتاحت إقليم كيب الشرقي في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع ارتفعت إلى 78 قتيلاً، ويمكن أن ترتفع أكثر مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وشهدت أجزاء من جنوب أفريقيا هطول أمطار غزيرة وثلوج منذ مطلع الأسبوع، في موجة برد شتوية شديدة عطلت شبكات النقل والكهرباء.

وبلغ عدد القتلى 49 شخصاً، أمس الأربعاء.

وقال فيلينكوسيني هلابيسا، وزير الحكم التعاوني والشؤون المحلية لهيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب أفريقيا: «ارتفع العدد إلى 78 الآن».

وأضاف: «غداً، كلما انحسرت المياه، زاد عدد الأشخاص الذين سيتم العثور عليهم».

وأصبحت الفيضانات أكثر شيوعاً وشدة في جنوب أفريقيا مع تزايد الشعور بآثار تغير المناخ.