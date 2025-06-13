أميركا: مقتل جندي وإصابة آخر في حادث مروحية خلال تدريب

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أعلن مسؤولون عسكريون أميركيون، الخميس، مقتل جندي وإصابة آخر في حادث مروحية خلال تدريب في قاعدة «فورت كامبل».

وقالت «الفرقة 101» المحمولة جواً، في بيان، إن الحادث، الذي شمل جنديين، وقع نحو الساعة 7 مساء أمس الأربعاء في منطقة التدريب التابعة لقاعدة «فورت كامبل» الواقعة على الحدود بين ولايتي كنتاكي وتينيسي.

وقال مسؤولون إن فرق الطوارئ تعاملت مع الحادث، وتم تأكيد مقتل أحد الجنديين، في حين نُقل الآخر إلى مستشفى بلانشفيلد العسكري، وكانت حالته مستقرة.

ويُحجَب اسما الجنديين لحين مرور 24 ساعة على إخطار ذويهما، ولا تزال التحقيقات جارية بشأن الحادث.

وفي مارس (آذار) 2023، اصطدمت مروحيتان من طراز «إتش إتش - 60 بلاك هوك»، تابعتان لفرقة «101» المحمولة جواً، خلال طلعة تدريبية ليلية على مسافة نحو 30 ميلاً (48 كيلومتراً) شمال غربي قاعدة «فورت كامبل»، ما أسفر عن مقتل الجنود التسعة الذين كانوا في المروحيتين.