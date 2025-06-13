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إيران تسارع لتعيين قائدي الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان

13
JUNE
2025
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سارعت إيران، صباح اليوم الجمعة، بتعيين قائدا عاما للحرس الثوري الإيراني ورئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، خلفا للقائدين العسكريين اللذين قتلا في الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة.

فقد أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تم تعيين الجنرال أحمد وحيدي قائدا عاما للحرس الثوري خلفا لحسين سلامي، الذي قضى بالهجوم الإسرائيلي.

واللواء أحمد وحيدي عمل في السابق قائدا لفيلق القدس، ووزيرًا للدفاع، وهو شخصية بارزة في المؤسسة الأمنية الإيرانية، وله خبرة في هذا المجال منذ عقود.

كذلك أشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر بتعيين الأدميرال حبيب الله سياري رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

ويحل سياري محل رئيس هيئة الأركان السابق محمد باقري.

واليوم الجمعة، قال قائد الجيش الإيراني الجديد اللواء عبد الرحيم موسوي: "تلقينا التعليمات من المرشد الأعلى بمعاقبة مرتكبي الجريمة والمحرضين عليها".

 

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