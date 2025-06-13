خامنئي يتوعد إسرائيل: عليها أن تنتظر عقابا قاسيا

A + A -

توعد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل بعد أن شنت هجمات عنيفة على بلاده، الجمعة، وقال إن عليها أن تنتظر "عقابا قاسيا".

وقال خامنئي إن "إسرائيل كتبت مصيرا مريرا لنفسها بهذا الهجوم، وستلقاه بالتأكيد".

وذكر المرشد في بيان، أن "اليد القوية لقواتنا المسلحة لن تترك إسرائيل تفلت من العقاب".

واعتبر أن الهجوم الإسرائيلي كشف عن "الطبيعة الدنيئة" لإسرائيل، مؤكدا أن العديد من القادة والعلماء قتلوا في الهجوم الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أبو الفضل شكارجي للتلفزيون الرسمي، إن إسرائيل والولايات المتحدة "ستدفعان الثمن غاليا"، بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" أن شكارجي صرح أن "العدو الصهيوني، وبدعم من أميركا، نفذ عدوانه واستهدف مناطق سكنية".

وأكد شكارجي أن "رد القوات المسلحة الإيرانية سيكون حازما وقاسيا، ولا شك أن الرد قادم".

وكان مصدر أمني إيراني قال لـ"رويترز"، إن بلاده تخطط لـ"رد موجع" على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها.

وذكر المصدر: "الرد على الهجوم الإسرائيلي سيكون موجعا وحاسما".

وفي إجابته على سؤال عما إذا هذا الرد وشيكا، قال إن تفاصيله "تجري مناقشتها على أعلى المستويات".

وهاجمت إسرائيل عدة مدن إيرانية في وقت مبكر من الجمعة، ودوت انفجارات في أنحاء طهران، وقالت إسرائيل إنها استهدفت مواقع نووية وعسكرية وعلماء نوويين وقادة في الجيش والحرس الثوري.

ويأتي الهجوم في وقت بلغت فيه التوترات مستويات جديدة بسبب برنامج طهران النووي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية تستهدف "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".