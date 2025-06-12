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سقوط طائرة هندية متجهة إلى لندن ومصرع 242 شخصاً

12
JUNE
2025
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تحطّمت طائرة تابعة لشركة «إير إنديا» من طراز «بوينغ 787» فور إقلاعها من مطار أحمد أباد، اليوم الخميس، في حادث أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها، وعددهم 242 شخصاً، بينهم طيّاران و10 من أفراد الطاقم، بحسب ما أفادت «الإدارة العامة للطيران المدني» في الهند.

وذكرت الإدارة، في بيان، أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار «غاتويك» في لندن، وأنها «وجّهت نداء استغاثة إلى برج المراقبة، لكن لم تكن هناك أي استجابة من الطائرة بعد ذلك»، قبل أن «تسقط خارج محيط المطار».

وأوضحت أن الركّاب يشملون «169 هندياً و53 بريطانياً و7 برتغاليين وكندياً واحداً».

من جهته، قال رئيس شركة «إير إنديا»، ناتاراجان تشانراسيكاران، في بيان: «بحزن عميق، أؤكد أن رحلة إير إنديا 171 بين أحمد أباد ولندن غاتويك تعرّضت إلى حادث مأساوي اليوم».

وأعرب عن تضامنه «مع عائلات وأحباء جميع الأشخاص الذين تعرّضوا إلى هذا الحدث الجلل، ونقدّم لهم أحرّ التعازي»، مشيراً إلى أنه «تم تفعيل مركز للطوارئ وإنشاء فريق دعم للعائلات التي تسعى للحصول على معلومات».

 

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