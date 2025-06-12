العثور على مخططات لهجوم بالقنابل في منزل منفذ الاعتداء على مدرسة في النمسا

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قالت الشرطة النمساوية، الأربعاء، إنه تم العثور على مخططات لتنفيذ تفجير بالقنابل في منزل المشتبه به في حادثة إطلاق النار داخل مدرسة بمدينة غراتس.

وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إنها عثرت على قنبلة أنبوبية غير مستخدمة خلال البحث في منزل الطالب السابق الذي بيلغ 21 عاماً.

وفتح مسلح النار، أمس، في مدرسة ثانوية في غراتس، قبل أن يُطلق النار على نفسه، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً.

وتم العثور على سلاحين في موقع الحادث، ولم تكشف خطابات الوداع التي تركها المشتبه به عن الدافع وراء الهجوم.

كما قامت الشرطة بتحديث بياناتها بشأن ضحايا الحادث، ووفقاً لأحدث التقارير، فإن 7 فتيات و3 شباب تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً لقوا حتفهم في موقع الحادث. وكانت الشرطة قد قالت في السابق إن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 15 و17 عاما.

وتوفيت مدرسة في المستشفى بعد إصابتها بإصابات خطيرة. ومن بين الضحايا شخص بولندي، وبقية الضحايا من النمساويين.

وقالت الشرطة إن 11 مصاباً، تتراوح أعمارهم بين 15 و 26 عاماً، ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.