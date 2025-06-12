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ترمب منفتح على التواصل مع زعيم كوريا الشمالية

12
JUNE
2025
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أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترمب سيرحب بالتواصل مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك بعد أن ارتبط الرئيسان بعلاقات ودية خلال ولاية ترمب الأولى.
 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحافيين: «لا يزال الرئيس مستعداً لتبادل الرسائل مع كيم جونغ أون».
 
يأتي ذلك وسط إعلان كوريا الجنوبية اليوم أنها أوقفت بثّ رسائل دعاية ضد جارتها الشمالية في المناطق الحدودية، بعدما تعهد رئيسها الجديد بالسعي إلى «إعادة الثقة» بين البلدين العدوين.
 
وجاء في بيان مقتضب نشرته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن القرار يهدف إلى «الوفاء بوعد إعادة الثقة في العلاقات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والسعي إلى السلام في شبه الجزيرة الكورية».
 
وأكد متحدث باسم الوزارة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «البث توقف بعد ظهر الأربعاء».
 
والعلاقات بين شطري شبه الجزيرة الكورية في أدنى مستوى لها منذ سنوات، ويعود ذلك في جزء منه إلى الموقف المتشدد تجاه بيونغ يانغ الذي انتهجه الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول الذي عُزل من منصبه في أبريل (نيسان) بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.
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