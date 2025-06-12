بوتين: الثالوث النووي يظل الضامن الرئيسي لسيادة روسيا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، أن الثالوث النووي سيظل الضامن لسيادة روسيا، مشيرا إلى أنه يؤدي دورًا محوريًا في ضمان توازن القوى في العالم.

وشدد بوتين على ضرورة التركيز على الثالوث النووي في برنامج التسليح الجديد.

وقال بوتين، في تعليقات بثها التلفزيون الرسمي في اجتماع لكبار المسؤولين عن صناعة الأسلحة في روسيا "لا شك في أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص للثالوث النووي، الذي كان وسيظل ضمانا لسيادة روسيا، ويلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على توازن القوى في العالم".

ولفت بوتين إلى أن حصة الأسلحة الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية الروسية تبلغ 95%، وهي أعلى نسبة بين جميع القوى النووية في العالم.

وأردف قائلا "هذا مؤشر جيد، وهو الأعلى بين جميع القوى النووية في العالم".

الجدير بالذكر أن الثالوث النووي هو الوسائل العسكرية الثلاث الحاملة للأسلحة النووية، وهي القاذفات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية أرضية الإطلاق والصواريخ الباليستية القابلة للإطلاق من الغواصات.

وأشار بوتين إلى أن التركيز في برنامج التسليح الحكومي الجديد ينبغي أن ينصب على تطوير أحدث أنظمة الأسلحة، قائلا: "من الواضح أيضاً أن التركيز في البرنامج الحكومي الجديد يجب أن ينصب على إنشاء أحدث أنظمة الأسلحة"، وفقا لما ذكره موقع "سبوتنيك" الإخباري الروسي.

وأضاف: "في أبريل من هذا العام، ناقشنا كيفية زيادة حجم الإمدادات وتحسين كفاءة استخدام الأسلحة والمعدات لحل مهام العملية العسكرية الخاصة، الإجراءات التي تم تحديدها آنذاك تنفذ".

وتابع: "مع ذلك، فإن هذه الإجراءات، في جوهرها، ذات طابع تشغيلي ويتم تنفيذها في أقصر وقت ممكن، أي هنا والآن، في الوقت الفعلي، بناءً على الاحتياجات الحالية".

وأضاف: "اليوم سنبدأ سلسلة من اجتماعات العمل الخاصة التقليدية، والتي سنقوم خلالها بتحليل المعايير الرئيسية لبرنامج التسليح الحكومي المقبل".

وأوضح بوتين أن الموعد النهائي لبرنامج الأسلحة الحكومية الجديد سيكون من عام 2027 إلى 2036، قائلا: "الموعد النهائي لتنفيذه هو الفترة من 2027 إلى 2036".

ودعا بوتين إلى تعزيز القدرات القتالية للقوات البرية الروسية في أسرع وقت ممكن، وإنشاء احتياطي لتطويرها.

وأكد بوتين ضرورة مراعاة روسيا للاتجاهات العالمية في تطوير التقنيات العسكرية، مشيراً إلى تزايد عدد الدول التي تعمل بنشاط في هذا الاتجاه.