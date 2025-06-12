الشرق الأوسط السعودية: 55 ألف قتيل في غزة

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الشرق الأوسط السعودية: رام الله: كفاح زبون غزة:

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أمس، إلى 55 ألفاً و104 قتلى، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إلى أنه «ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وأفادت بأن 163 شخصاً قُتلوا خلال محاولتهم الوصول إلى عدد من مواقع الإغاثة التي تديرها «مؤسسة إغاثة غزة» منذ بدأت عملها قبل أسبوعين. وذكر مسؤولون طبيون أن 25 شخصاً على الأقل قُتلوا وأُصيب العشرات، أمس (الأربعاء)، لدى اقترابهم من موقع لتوزيع المساعدات وسط القطاع.

من جهة أخرى، فتح قادة المعارضة الإسرائيلية، أمس، باباً أمام اقتراح قانون لحل البرلمان (الكنيست) سيمهِّد الطريق حال إقراره أمام انتخابات مبكرة، تظهر الاستطلاعات أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسرها. وحتى وصول الصحيفة للطبع لم يتم طرح التصويت على الاقتراح.