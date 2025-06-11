ترامب اعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. ويعد ذلك خطوة مهمة نحو إعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبموجب الاتفاق، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 55%، وستخفض بكين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 10%.

وكتب ترامب في وسائل التوصل الاجتماعي: "اتفاقنا مع الصين جاهز ويخضع للموافقة النهائية مني ومن الرئيس شي. العلاقة رائعة! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وأضاف: "إن بكين بموجب الاتفاق ستزود الولايات المتحدة بالمغناطيس والمعادن الأرضية النادرة، بينما ستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها".