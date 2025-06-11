10 قتلى في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بالنمسا

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نقلت «وكالة النمسا للأنباء» (إيه.بي.إيه) اليوم الثلاثاء عن إلكه كار رئيسة بلدية مدينة غراتس الواقعة جنوب البلاد قولها إن إطلاق نار في مدرسة بالمدينة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم المشتبه به.

وأضافت كار أن العديد من المصابين نُقلوا إلى المستشفى بعد واقعة إطلاق النار، التي وصفتها بأنها «مأساة مروعة».

وكانت وسائل إعلام نمساوية، قد تحدثت في وقت سابق عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. ونقلت هيئة الإذاعة النمساوية عن الشرطة قولها إن عدة أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة، بينهم طلاب ومعلمون.

وذكر التلفزيون النمسوي (ORF) نقلاً عن الشرطة أن تلميذاً كان وراء إطلاق النار، ما أدى إلى إخلاء المدرسة.

ونقل التلفزيون عن الناطق باسم الشرطة فريتس غروندنيغ قوله، إن العديد من التلاميذ والأساتذة أصيبوا بإصابات خطرة.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، مقتل عدة أشخاص، لكنها لم تحدد عددهم.

وقالت الشرطة إنها انتقلت إلى المدرسة بعد سماع إطلاق نار في المدرسة، وأشارت الى أن «عملية جارية في شارع دريرشويتزنغاسه»، الذي تقع فيه المدرسة، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتعد الهجمات في الأماكن العامة نادرة في النمسا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 9.2 مليون نسمة.

وفي فبراير (شباط)، أدت حادثة طعن في جنوب النمسا إلى مقتل قاصر وإصابة خمسة أشخاص آخرين، وقد احتجز على إثرها طالب لجوء سوري عمره 23 عاما.