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ترمب يحذر من الاحتجاج خلال عرض عسكري مزمع في واشنطن

11
JUNE
2025
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حذَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تنظيم احتجاجات، خلال عرض عسكري سيُقام في واشنطن، مطلع الأسبوع المقبل، بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الجيش الأميركي.
 
وقال ترمب، للصحافيين، في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء: «بالنسبة لمن يريدون الاحتجاج، سيواجَهون بقوة كبيرة جداً».
 
وقال المسؤول عن جهاز الخدمة السرية مات ماكول، يوم الاثنين، إن وكالات إنفاذ القانون متأهبة لحضور مئات الآلاف من الناس العرض العسكري، يوم السبت المقبل.
 
وأضاف أنه تقرَّر نشر الآلاف من الضباط والمتخصصين من وكالات إنفاذ القانون من أنحاء البلاد. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» وإدارة شرطة العاصمة إنه لا توجد تهديدات موثوقة لهذا العرض.
 
وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية، أمس، إنه جرى إصدار تسعة تصاريح، على الأقل، لتنظيم احتجاجات في ذلك اليوم.
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