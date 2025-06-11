حاكم كاليفورنيا: ترامب يفرض حصارا عسكريا على لوس أنجلوس

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قال حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إن الرئيس دونالد ترامب "يفرض حصارا عسكريا" على لوس أنجلوس، وذلك خلال خطاب موجز ألقاه يوم الثلاثاء.

وتأتي تصريحات الحاكم الديمقراطي بعد أن أمر ترامب بنشر ما يقرب من 5 آلاف جندي، من بينهم عناصر من الحرس الوطني ومشاة البحرية "المارينز"، في ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وتم نشر القوات في البداية لحماية المباني الاتحادية، لكنها باتت الآن تؤمن أيضا عناصر إدارة الهجرة أثناء تنفيذهم لعمليات اعتقال.

وقال نيوسوم إن حملة ترامب على الهجرة تجاوزت بكثير مسألة توقيف المجرمين، مشيرا إلى أن "غاسلي الصحون والبستانيين والعمال اليوميين والخياطات" هم من بين من تم احتجازهم.

وأضاف أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا دون موافقته يجب أن يكون بمثابة تحذير لباقي الولايات.

وقال نيوسوم: "قد تكون كاليفورنيا الأولى.. لكن من الواضح أن الأمر لن يتوقف هنا"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وأشار نيوسوم إلى أن ترامب "اختار الاستعراض على حساب السلامة العامة" بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.

وأضاف حاكم كاليفورنيا "بدلاً من استهداف المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، تركّز إدارة ترامب على الترحيلات الجماعية"، منوها إلى أن إدارة ترامب "تستهدف دون تمييز العائلات المهاجرة المجتهدة بصرف النظر عن جذورها أو مستوى الخطر الذي تشكّله".

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا توافد المتظاهرين على الطريق السريع في لوس أنجلوس، لتتجدد التظاهرات لليوم الخامس على التوالي في ولاية كاليفورنيا.

وأضاف مراسلنا أن أعدادا كبيرة من رجال الأمن وعربات الشرطة بالإضافة إلى طائرات مروحية تحركت باتجاه تجمعات للمتظاهرين في مدينة لوس أنجلوس.