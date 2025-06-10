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تلميذ يطعن مشرفة في مدرسته!

10
JUNE
2025
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توفيت مشرفة تدريس تعرضت للطعن على يد تلميذ أمام مدرسة في نوجان في شرق فرنسا، في عمل وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه "عنف غير مبرر".
     
وطعن الطالب المشرفة البالغة من العمر 31 عامًا أثناء تفتيش الحقائب بإشراف رجال الدرك.

وتوفيت متأثرة بجروحها.
     
وأفادت المعلومات الأولية لوكالة فرانس برس بأنّ المشرفة تلقت "عدة طعنات".
     
وتمكن الدرك من توقيف الطالب وعمره 15 عاما. وقالت الشرطة إنه وضع رهن الاحتجاز في مركز الدرك في نوجان.
     
ونشر فريق أمني متنقل في الموقع ووحدة لتقديم دعم نفسيّ.
     
بدأت عمليات تفتيش عشوائية للحقائب في المدارس في فرنسا بعد مشاجرة وقعت في آذار أدت إلى مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عامًا أمام مدرسة ثانوية في مقاطعة إيسون بمنطقة باريس.
     
وكتب ماكرون على موقع اكس: "أثناء رعايتها لأطفالنا في نوجان فقدت هذه المربية حياتها ضحية موجة عنف لا مبرر لها. الأمة في حالة حداد، والحكومة متأهبة للحد من الجريمة". 
     
ووصفت وزيرة التعليم إليزابيث بورن ما حدث بأنه "مأساة مروعة".

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