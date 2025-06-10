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تحطم طائرة على متنها 6 أشخاص قبالة سواحل سان دييغو الأميركية

10
JUNE
2025
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تحطمت طائرة تحمل ستة أشخاص في المحيط الهادئ قبالة سواحل مدينة سان دييغو الأميركية، فيما يعكف خفر السواحل على تحديد موقع الحطام.
 
وصرّح مسؤولون في خفر السواحل بأنه تم تحديد نطاق سقوط الطائرة بالقرب من منطقة بوينت لونا على بُعد ثمانية كيلومترات من سواحل مدينة سان دييغو، وبدأت عمليات البحث عن الحطام في منطقة يصل عمق المياه فيها إلى نحو 200 قدم (61 متراً)، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
 
وذكرت هيئة الطيران الاتحادية الأميركية أن الطائرة، وهي من طراز «سيسنا 414» وتعمل بمحركين، تحطمت في نحو الساعة الثانية عشرة والنصف مساء أمس الأحد بعد إقلاعها بفترة قصيرة. وتشير بيانات موقع «فلايت أواير دوت كوم» لبيانات الرحلات الجوية إلى أن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة فينيكس الأميركية.
 
وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة أنه يجري تحقيقاً بشأن الحادث.
الشرق الأوسط
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