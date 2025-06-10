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نيوسوم: نشر المارينز في لوس أنجليس «خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوي»

10
JUNE
2025
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ندّد حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم بشدّة بقرار إدارة الرئيس دونالد ترمب نشر 500 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في لوس أنجليس للتصدّي للاحتجاجات الجارية في المدينة، معتبرا أنّ هذه الخطوة تحقّق «الخيال المضطرب لرئيس ديكتاتوي».
 
وكتب نيوسوم في منشور على منصة إكس إنّ «مشاة البحرية الأميركية خدموا بشرف عبر حروب متعدّدة دفاعا عن الديموقراطية. لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأميركية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري. هذا سلوك مناهض لأميركا».
 
وسيجري نشر مشاة البحرية من قاعدتهم في توينتي ناين بالمز في صحراء جنوب كاليفورنيا. وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الخطط العسكرية. وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية أول من أورد الخبر.
 
وقال المدعي العام روب بونتا إن تصرفات الرئيس «داست بالأقدام على سيادة الولاية». وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا للصحفيين «نحن لا نأخذ باستخفاف إساءة الرئيس استخدام سلطاته وتعبئته بشكل غير قانوني لقوات الحرس الوطني في كاليفورنيا». وأضاف أنه يخطط لطلب أمر قضائي يعلن أن استخدام ترمب للحرس الوطني غير قانوني، كما سيطلب أمرا قضائيا مؤقتا لوقف عملية النشر.
 
واتهم بونتا ترمب بإشعال غضب المحتجين بإعلانه عن عملية النشر، قائلا إن الرئيس تسبب في اندلاع الاشتباكات مع الشرطة في وسط لوس أنجليس يوم الأحد. وأضاف «هذا لم يكن أمرا محتوما».
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