رغم خلافه مع ماسك... ترمب لا يعتزم إيقاف خدمة «ستارلينك» في البيت الأبيض

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الاثنين) إنه ليس لديه أي خطط لإيقاف خدمة «ستارلينك» في البيت الأبيض، لكنه قد ينقل سيارة «تسلا» خارجه، وذلك بعد إعلانه أن علاقته مع الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» و«ستارلينك»، قد انتهت.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال ترمب: «قد أنقل السيارة (تسلا) قليلاً، لكنني لا أعتقد أننا سنفعل ذلك مع (ستارلينك). إنها خدمة جيدة»، وذلك في إشارة إلى شركة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي توفر خدمة النطاق العريض عالي السرعة، وهي وحدة تابعة لشركة «سبيس إكس» التي يملكها ماسك.

وفي مارس (آذار)، قال ترمب إنه اشترى سيارة «تسلا» حمراء موديل «إس» من ماسك، حليف ترمب المقرب آنذاك.

لكن مسؤولاً بالبيت الأبيض قال الأسبوع الماضي، إن ترمب قد يتخلص من السيارة بعد نشوب خلاف علني بين الرئيس وماسك.

وشوهدت سيارة «تسلا» متوقفة في البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ترمب يوم السبت إنه لا ينوي إصلاح العلاقات مع ماسك، لكنه قال أمس (الاثنين) إنه لن تكون لديه مشكلة إذا اتصل به ماسك.

وأضاف الرئيس الأميركي: «لقد كانت علاقتنا جيدة، وأتمنى له الخير».

ورد ماسك برمز تعبيري على شكل قلب على مقطع فيديو على موقع «إكس» يظهر تصريحات ترمب.

وفي الأسبوع الماضي، تبادل ترمب وماسك سيلاً من الإهانات، بعد أن ندد أغنى رجل في العالم بمشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق.