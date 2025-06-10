مقتل شخصين بإطلاق نار في لاس فيغاس

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تحقق الشرطة الأميركية حالياً في مقتل شخصين بالرصاص في شارع «لاس فيغاس ستريب»، قرب النافورة الشهيرة في منتجع وكازينو بيلاجيو في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وقالت شرطة لاس فيغاس متروبوليتان في بيان لها، إن رجال الشرطة الذين كانوا في دورية سمعوا طلقات نارية مساء أمس الأحد، ثم عثروا على شخصين مصابين بجروح يبدو أنها ناجمة عن أعيرة نارية في شارع «ساوث لاس فيغاس بوليفارد»، وقد تم إعلان وفاتهما في مكان الحادث.

ووصفت الشرطة إطلاق النار بأنه «حادث معزول»، وأشارت إلى أنه تم تحديد هوية مشتبه به محتمل.

وقالت الشرطة في البيان: «يعتقد أن المشتبه به والضحايا كانوا على معرفة بعضهم بعضاً، وأنهم دخلوا في نزاع سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل إطلاق النار».